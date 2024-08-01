Ирина Данилович находится в неволе с 29 апреля 2022 года – тогда россияне незаконно похитили украинку, когда она возвращалась с работы домой. Во временно оккупированном Коктебеле она работала медсестрой и сотрудничала с изданиями, которым рассказывала правду о проблемах системы здравоохранения в оккупированном Крыму и войне в Украине.

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Что известно о трагическом известии в семье Данилович

На 78-м году жизни не стало отца политзаключенного, медсестры и журналистки Ирины Данилович. Бронислав Александрович длительное время боролся с онкологическим заболеванием,

– сообщила правозащитница Лутфие Зудиева.

Она рассказала, что сейчас Ирина находится в российской женской колонии в Зеленокумске Ставропольского края России и не сможет провести отца в последний путь.

Лутфие Зудиева сказала, что никакие слова не передадут боль родителей, которые не дождались своих детей из тюрем. Ведь несколько дней назад умер отец политзаключенного Раима Айвазова.



Во временно оккупированном Крыму умер отец Данилович / Фото из фейсбука Лутфие Зудиевой

Журналистка Эльмаз Кырымлы написала, что Бронислав Александрович был борцом и до последнего ждал свою дочь на свободе.

Она рассказала, что похоронят Бронислава Даниловича 2 августа в 11:00 в селе Ой Къую (оккупационное название – Владиславовка) Феодосийского района (бывшего – Кировского района).

Информацию о захоронении отца Ирины Данилович подтвердил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, похороны состоятся по адресу улица Кирова, 5.

Важно. Россия удерживает Ирину Данилович в тюрьме, несмотря на проблемы со слухом и перенесенный инсульт.