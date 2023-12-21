В эксклюзивном материале 24 Канала мы рассказали о том, что с ними делали россияне в Крыму. О незаконном содержании, бесчеловечных условиях и пытках.

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Владислава Есипенко били током и шантажировали

Владислав Есипенко – украинский журналист. Он с 2014 года начал сотрудничать с "Радио Свободой" над проектом "Крым. Реалии". Он на протяжении семи лет после аннексии Крыма ездил на полуостров в командировку, где снимал сюжеты на социально-экономические темы.

Есипенко в марте 2021 года задержали российские спецслужбы. В тот день журналист снимал сюжет об акции ко дню рождения Тараса Шевченко. Родные Владислава в течение месяца не знали, где он находится. Также к нему не впускали независимых адвокатов.

Екатерина Есипенко, жена Владислава, вспоминает, что ее мужу предоставили государственного защитника, но он работал на ФСБ. Спецслужбы страны-агрессора издевались над ним: били электрошокером, шантажировали, а также угрожали ему убийством. А так называемый адвокат заставлял журналиста признать свою вину.

ФСБ приглашали меня с ребенком будто приехать на свидание с мужем в Крым, все мы понимаем с какой целью. Через пытки, избиения и угрозы проходят почти все политические заключенные на временно оккупированных территориях. Такие методы ФСБ применяют только потому, что у них нет других доказательств вины наших граждан,

– рассказывает жена заключенного.

В ходе рассмотрения дела в отношении журналиста провели 16 судебных заседаний. Так называемый суд первой инстанции приговорил Есипенко к 6 годам в колонии общего режима. Ослабить приговор удалось, подав апелляцию. После нее его отправили в колонию в Керчи на 5 лет, где журналист и отбывает свое незаконное наказание.

Ирина Данилович не слышит на левое ухо и перенесла инсульт

В конце апреля 2022 года российские спецслужбы похитили Ирину, когда она возвращалась домой в Коктебеле. Она – правозащитница, журналистка, а также автор проекта "Крымская медицина без обложки".

Известно, что в ее доме ОМОН провел обыски. Саму женщину россияне удерживали в подвале ФСБ. Ее допрашивали и заставляли признаться в государственной измене, а также сотрудничестве с СБУ. Тем временем родные искали правозащитницу повсюду, где могли, в частности, спрашивали у ФСБ. Правда, в последней свою причастность цинично отрицали.

12 мая стало известно, что Данилович отправили в СИЗО в Симферополе. Когда она отказалась давать "правильные показания" оккупантам, ей просто подбросили в футляр для очков 200 граммов взрывчатки.

В декабре 2022 года Данилович была приговорена к 7 годам колонии общего режима. Также выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. Правда, после апелляции так называемый "суд" решил уменьшить на полгода наказание.

Уже летом 2023 Ирину этапировали в СИЗО в Краснодаре. Ее отец Бронислав Данилович случайно узнал, что ее перевезли в Россию. Теперь ее содержат в женской исправительной колонии №7 в Зеленокумске Ставропольского края России

Заметим, что после задержания у нее начались проблемы со здоровьем. Она жаловалась, что постоянно болит голова после отита, который она перенесла. Ее диагноз неизвестен до сих пор, россияне надлежащей медицинской помощи ей не оказывали. Сама правозащитница устраивала сухую голодовку, которую прекратила, потому что ей пообещали лечение.

По словам отца, Ирина нуждалась в лечении еще во время судебного процесса. Но российские захватчики жалобы на боль в левом ухе, которая может стать причиной полной потери слуха, игнорировали. Лекарства заключенной родные передают, но закладывается сомнение, получает ли она их.

Врач колонии сказала ей – мол, ничего, поболит, нерв атрофируется, перестанет болеть, оглохнешь и будет все нормально,

– рассказал отец заключенной.

По словам правозащитника Алима Алиева, в российских колониях не обеспечивают должного лечения. Он также добавил, что недавно Данилович перенесла инсульт.