В конце декабря 2022 журналистку приговорили к 7 годам колонии. Теперь агрессор планирует вывезти ее в Россию. Омбудсман подчеркнул, что это нарушение международного гуманитарного права.

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Россия нарушает Женевскую конвенцию

Страна-агрессор продолжает незаконно этапировать крымских политзаключенных на свою территорию. Уполномоченный по правам человека получил информацию, что активистку Ирину Данилович этапируют из временно оккупированного Крыма в российский Краснодар 17 июля. При этом факт ухудшения состояния здоровья и необходимости немедленной медицинской помощи администрация Симферопольского СИЗО не приняла во внимание.

Более года пребывания в следственном изоляторе Ирина Данилович ни разу не получила квалифицированного лечения. У нее обострилась болезнь ушей, из-за чего может полностью потерять слух, страдает постоянной головной болью и нарушением координации движений,

– отметил Лубинец.

Оккупанты планируют этапировать Ирину Данилович / Фото "Крымский процесс"

Уполномоченный по правам человека обратился к международному сообществу.

РФ продолжает дерзко нарушать Женевскую конвенцию, согласно которой неоказание медицинской помощи приравнивается к пыткам и пыткам,

– подчеркнул омбудсман.

️Кроме того, известно о незаконном этапировании из Крыма в город Балашов Саратовской области других двух крымских политзаключенных – Фархода Базарова и Меджита Абдурахманова.

Фархода Базарова и Меджита Абдурахманова также этапируют / Фото "Крымской солидарности"

"Такими действиями Россия нарушает нормы международного гуманитарного права: статьи 49 IV Женевской конвенции, запрещающей государству-оккупанту принудительное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории на свою", – подчеркнул Уполномоченный.

Дмитрий Лубенец подчеркнул, что мировое сообщество должно активизировать усилия и потребовать от России доступа к местам содержания всех незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения.

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Справка. Ирина Данилович работала медсестрой в одном из пансионатов в Коктебеле. Также она сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс". Данилович активно защищала права и интересы медиков на территории временно оккупированного полуострова. Не боялась писать о нарушении прав и о невыплате средств за работу с больными коронавирусом.

Что известно о задержании и осуждении Ирины Данилович