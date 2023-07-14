Наприкінці грудня 2022-го журналістку засудили до 7 років колонії. Тепер агресор планує вивезти її до Росії. Омбудсман наголосив, що це порушення міжнародного гуманітарного права.

До теми Російська ФСБ сфабрикувала кримінальну справу проти кримської журналістки Ірини Данилович

Росія порушує Женевську конвенцію

Країна-агресор продовжує незаконно етапувати кримських політв'язнів на свою територію. Уповноважений з прав людини отримав інформацію, що активістку Ірину Данилович етапують з тимчасово окупованого Криму до російського Краснодара 17 липня. При цьому факт погіршення стану здоров'я та необхідність негайної медичної допомоги адміністрація Сімферопольського СІЗО до уваги не взяла.

Понад рік перебування в слідчому ізоляторі Ірина Данилович жодного разу не отримала кваліфікованого лікування. У неї загострилася хвороба вух, через що може повністю втратити слух, страждає на постійний головний біль та порушення координації рухів,

– зазначив Лубінець.

Окупанти планують етапувати Ірину Данилович / Фото "Кримського процесу"

Уповноважений з прав людини звернувся до міжнародної спільноти.

РФ продовжує зухвало порушувати Женевську конвенцію, відповідно до якої ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур і катування,

– підкреслив омбудсман.

️Окрім того, відомо про незаконне етапування з Криму до міста Балашов Саратовської області інших двох кримських політв'язнів – Фархода Базарова та Меджита Абдурахманова.

Фархода Базарова та Меджита Абдурахманова також етапують / Фото "Кримської солідарності"

"Такими діями Росія порушує норми міжнародного гуманітарного права: статті 49 IV Женевської конвенції, яка забороняє державі-окупанту примусове переміщення цивільних осіб з окупованої території на свою", – наголосив Уповноважений.

Дмитро Лубенець підкреслив, що світова спільнота має активізувати зусилля та вимагати від Росії доступу до місць утримання всіх незаконно ув'язнених громадян України та негайного їх звільнення.

Читайте також Далекобійні ракети, тисяча мікродронів і ППО: яку зброю отримає Україна після саміту НАТО

Довідка. Ірина Данилович працювала медсестрою в одному з пансіонатів у Коктебелі. Також вона співпрацювала з виданням "INжир media" та правозахисним проєктом "Кримський процес". Данилович активно захищала права та інтереси медиків на території тимчасово окупованого півострова. Не боялася писати про порушення прав та про невиплату коштів за роботу з хворими на коронавірус.

Що відомо про затримання та засудження Ірини Данилович