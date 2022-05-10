Деталі викрадення Данілович

Окупаційні "правоохоронці" затримали журналістку 29 квітня. У той же день вони провели обшуки в будинку жінки.

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Окупанти розповіли батькам Ірини, що її заарештували на 10 днів. Мовляв, вона передавала якусь "секретну інформацію" громадській організації.

Сьогодні вже 12 доба з дня викрадення громадянки України Ірини Данілович. Місце її розташування невідоме. Її батько та адвокат подали заяви до окупаційних органів щодо викрадення людини, однак відповідь до цього часу не отримали,
– розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, Данілович працює медсестрою та журналісткою. До затримання жінка висвітлювала проблеми системи охорони здоров'я в окупованому Криму, а також поширювала правдиву інформацію про війну в Україні.

Денісова звернулася до Комісії ООН

Чиновниця наголосила, що викраденням людей порушує міжнародні норми. Мовиться про:

  • Міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень;
  • Конвенцію про захист прав людини та основних свобод;
  • Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни;
  • Європейську конвенцію з прав людини.

Денісова закликала Комісію ООН, яка розслідує злочини російської армії в Україні, врахувати і цей факт.

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