Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі 24 каналу.

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За його словами, посилення репресій відбувається через те, що російські військові тепер "вичищають" усіх активістів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Там повторюється усе те, що відбувалося протягом 8 років війни в окупованому Криму.

Частину заарештованих у Херсонській області, а це першочергово учасники АТО, громадські активісти, учасники громадянської блокади Криму, привозять вже на територію окупованого півострова, розміщують у Сімферопольському СІЗО й там катують, вибиваючи покази, які диктує ФСБ. Рефат Чубаров Глава Меджлісу кримськотатарського народу

Як розповів Чубаров, відомо, що усі ці люди тримаються дуже мужньо, але вони вже є політв'язнями, яких перемістили на територію Криму з Херсонщини.

Зараз окупанти намагаються максимально придушити волю всіх активістів у Криму, бо він є територією, яка безпосередньо прилягає до материкової частини України.

Варто знати, що там лише посилилися переслідування, репресії щодо кримськотатарського народу, щодо етнічних українців,

– зазначив глава Меджлісу.

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

В окупованому Криму арештували журналістку Ірину Данилович, яка висвітлювала проблеми сфери охорони здоров'я. У її будинку 29 квітня провели обшук, а її саму затримали по дорозі з Коктебелю в Феодосію, коли та їхала з роботи.

Російські окупанти 30 квітня скликали у Криму "з'їзд представників", щоб показати нібито лояльність кримських татар до Росії.

Російські військові планують створити відпочинкову зону на території мусульманського цвинтаря у Бахчисараї. Туди ще в лютому заїхала будівельна техніка.

Росіяни продовжують проводити ганебну політику мілітаризації дітей на території окупованого Криму. Малечі у дитсадочках нав'язують ідеологію боротьби з нацистами на прикладі України.

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