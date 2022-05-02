Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 24 канала.

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По его словам, усиление репрессий происходит из-за того, что российские военные теперь "вычищают" всех активистов на временно оккупированной территории Херсонщины. Там повторяется все, что происходило в течение 8 лет войны в оккупированном Крыму.

Часть арестованных в Херсонской области, а это в первую очередь участники АТО, общественные активисты, участники гражданской блокады Крыма, привозят уже на территорию оккупированного полуострова, размещают в Симферопольском СИЗО и там пытают, выбивая диктуемые ФСБ показания. Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа

Как рассказал Чубаров, известно, что все эти люди держатся очень мужественно, но они уже являются политзаключенными, которых переместили на территорию Крыма из Херсона.

Сейчас оккупанты пытаются максимально подавить волю всех активистов в Крыму, потому что он является территорией, непосредственно примыкающей к материковой части Украины.

Стоит знать, что там только усилились преследования, репрессии в отношении крымскотатарского народа, в отношении этнических украинцев,

– отметил глава Меджлиса.

Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

В оккупированном Крыму арестовали журналистку Ирину Данилович, освещавшую проблемы сферы здравоохранения. В ее доме 29 апреля провели обыск, а ее саму задержали по дороге из Коктебеля в Феодосию, когда она ехала с работы.

Российские оккупанты 30 апреля созвали в Крыму "съезд представителей", чтобы показать якобы лояльность крымских татар к России.

Российские военные планируют создать зону отдыха на территории мусульманского кладбища в Бахчисарае. Туда еще в феврале приехала строительная техника.

Россияне продолжают проводить позорную политику милитаризации детей на территории оккупированного Крыма. Малышам в детсадах навязывают идеологию борьбы с нацистами на примере Украины.

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