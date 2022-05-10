Детали похищения Данилович

Оккупационные "охранники" задержали журналистку 29 апреля. В тот же день они провели обыски дома у женщины.

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Оккупанты рассказали родителям Ирины, что ее арестовали на 10 дней. Якобы она передавала некую "секретную информацию" общественной организации.

Сегодня уже 12 сутки со дня похищения гражданки Украины Ирины Данилович. Место ее расположения неизвестно. Ее отец и адвокат подали заявления в оккупационные органы относительно похищения человека, однако ответа до сих пор не получили,

– рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, Данилович работает медсестрой и журналисткой. До задержания женщина освещала проблемы здравоохранения в оккупированном Крыму, а также распространяла правдивую информацию о войне в Украине.

Денисова обратилась в Комиссию ООН

Чиновница подчеркнула, что похищение людей нарушает международные нормы. Речь идет о:

Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений;

Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны;

Европейской конвенции по правам человека.

Денисова призвала Комиссию ООН, которая расследует преступления российской армии в Украине, учесть и этот факт.

Россияне похищают украинцев на оккупированных территориях: последние новости

Путинские армейцы взяли в плен главу Чернобаевского сельского совета Игоря Дударя и его заместителя Евгения Родионова. Впоследствии стало известно, что Дударь оказался в больнице в тяжелом состоянии. За медучреждением постоянно "присматривают" оккупанты.

В селе Козаровичи Киевской области россияне несколько дней держали в заложниках волонтера Владимира Хропуна. Мужчину били прикладом и электрошокером. Впоследствии волонтера вместе с другими пленными увезли в Беларусь, где россияне продолжили пытки. К счастью, Храпуна удалось освободить при обмене пленными.

В Мелитополе вражеские военные похитили работницу краеведческого музея Галину Кучер. Дома у женщины осталась лежачая мать.

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