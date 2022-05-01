Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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По его словам, инцидент произошел в Мелитополе, откуда накануне оккупанты похитили из краеведческого музея скифское золото.

Очевидно, что оккупанты нашли не все, что хотели. Вечером 30 апреля они похитили сотрудницу краеведческого музея Галину Кучер и вывезли в неизвестном направлении. Наверное, чтобы узнать, где остальное золото,

– заявил корреспондент.

Он говорит, что у этой женщины дома осталась лежащая мать, за которой надо ухаживать. Где Галина Кучер – до сих пор никто не знает.

Кроме того корреспондент сообщил, что из музеев временно оккупированного Крыма отправили в Мелитополь "экспертов", чтобы они оценили скифское золото. Эту же информацию подтвердил и мэр Иван Федоров. По его словам, "эксперт" для оценки скифского золота был доставлен 30 апреля.

Корреспондент о похищении скифского золота и сотрудницы музея:



Похищение скифского золота: последние новости

В оккупированном Мелитополе россияне захватили краеведческий музей, в котором хранится скифское золото. Мэр города Иван Федоров заверил, что россияне его вывезли или спрятали.

Впрочем, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух опроверг информацию о похищении этой ценности. По его словам, все самые ценные вещи были вывезены из музеев области еще в марте в другие регионы Украины.

Добавим, что скифское золото датируется IV веком до нашей эры. Его археологи нашли около 70 лет назад в Мелитопольском кургане.

Кроме того, ранее российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя. В частности, забрали оригиналы многих картин и уникальные иконы.

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