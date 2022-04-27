В музеях Мариуполя хранилось 7 шедевров. Как сообщает советник мэра города, экспонаты оккупантам лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова.

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Что забрали российские оккупанты

  • оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";
  • оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";
  • 2 оригинала картин Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";
  • оригинал Калмыкова "Куинджи";
  • бюст Куинджи скульптора Беклемишева;
  • три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

Кроме того, Капусникова распространяет ложь, что музей якобы уничтожил полк "Азов". Но руководительница Департамента культуры горсовета Диана Трима может это легко опровергнуть. Трима была в обоих музеях перед эвакуацией.

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