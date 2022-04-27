У музеях Маріуполя зберігалися 7 шедеврів. Як повідомляє радник мера міста, експонати окупантам особисто передала директорка Маріупольського краєзнавчого музею Капусникова.

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Що забрали російські окупанти

оригінали 3 картин Архипа Куїнджі: "Червоний захід", "Осінь", "Ельбрус";

оригінал картини Айвазовського "Біля берегів Кавказу";

2 оригінали картини Н.Н.Дубовського: "Море" і "Ніч на Балтійському морі";

оригінал Калмикова "Куїнджі";

бюст Куїнджі скульптора Беклемішева;

три унікальні ікони: "Ісус Христос Всетримач", "Богоматір з немовлям", "Іоан Хреститель".

Окрім того, Капусникова поширює брехню, що музей начебто знищив полк "Азов". Але керівник Департаменту культури міськради Діана Трима може легко це спростувати. Трима була в обох музеях перед евакуацією.

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