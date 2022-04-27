Про це 27 квітня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він повідомив адреси, де є Wi-Fi.

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"Окрім Порт-Сіті з'явились точки Wi-Fi в приміщенні колишнього АТБ на Східному та за адресою вулиця Пашковського 64. Повідомляйте близьким та рідним. Зв'язок – це ковток чистого повітря", – написав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Російським вбивцям вдалось захопити частину Маріуполя. Люди позначають поодинокі будинки, які вціліли, щоб окупанти не вдавались до мародерства. Вони пишуть на дверях, що тут живуть люди.

Андрющенко зазначив, що це вже перестало працювати, бо рашисти проводять у місті "націоналізацію". Вони позначають будівлі літерами Z та V. Маріупольці змушені шукати нове житло замість власного.

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