Як саме це роблять показав 26 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Проте зараз ці способи захисту перестали допомагати, оскільки окупанти проводять у місті "націоналізацію".

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На дверях з'являється Z

На фото, яке оприлюднив радник мера міста, видно двері одного з будинків. На них написано "Тут живуть люди", а поряд також прикріплено аркуш із аналогічними словами. Раніше це частково рятувало від мародерства та "візиту" окупантів.

Але зараз і це не порятунок. Якщо дім у доброму стані - на дверях з'являється Z. А люди вимушені шукати нове житло замість власного,

– розповів Андрющенко.



Позначення будинків, де живуть люди в Маріуполі / Фото з телеграму "Андрющенко Time"

Людей справді виселяють

Також про цю так звану "націоналізацію" говорила в ефірі національного телемарафону віце-прем'єрка Ірина Верещук. 26 квітня вона повідомила, що в Маріуполі почали поширюватися заяви від окупаційної влади: говорили про націоналізацію житла місцевих мешканців.

Мовилося про ті оселі, де люди не можуть підтвердити право власності на квартири. Жителів росіяни не лише позбавляють житла, а й забирають майно. Важливо, що в умовах постійних бомбардувань міста, цивільні часто просто втрачають свої документи.

Що зараз відбувається в місті

Російські війська взяли Маріуполь в облогу ще 1 березня. Відтоді вони намагалися в нього зайти й почали обстріли та бомбардування.

Після невпинних ударів, більшість будівель міста просто зруйновані. Кількість жертв поміж населення встановити вкрай важко.

Українські воїни, які є в місті згодом відійшли на територію заводу "Азовсталь", де досі тримають героїчну оборону. Під їхнім захистом у сховищах підприємства перебувають кілька сотень цивільних.

Із решти території міста росіяни почали вивозити тисячі людей. Депортованих відправляють у "фільтраційні табори", а потім у віддалені регіони Росії.

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