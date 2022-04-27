Как именно это делают, показал 26 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Однако сейчас эти способы защиты перестали помогать, поскольку оккупанты проводят в городе "национализацию".

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На дверях появляется Z

На фото, обнародованном советником мэра города, видны двери одного из домов. На них написано "Здесь живут люди", а рядом также прикреплен лист с аналогичными словами. Раньше это частично спасало от мародерства и "визита" оккупантов.

Но сейчас и это не спасение. Если дом в хорошем состоянии – на дверях появляется Z. А люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного,

– рассказал Андрющенко.



Обозначения домов, где живут люди в Мариуполе / Фото с телеграма "Андрющенко Time"

Людей действительно выселяют

Также об этой так называемой "национализации" говорила в эфире национального телемарафона вице-премьер Ирина Верещук. 26 апреля она сообщила, что в Мариуполе начали распространяться заявления от оккупационных властей: говорили о национализации жилья местных жителей.

Речь шла о тех домах, где люди не могут подтвердить право собственности на квартиры. Жителей россияне не только лишают жилья, но и забирают имущество. Важно, что в условиях постоянных бомбардировок города гражданские часто просто теряют свои документы.

Что сейчас происходит в городе

Российские войска осаждали Мариуполь еще 1 марта. С тех пор они пытались зайти в него и начали обстрелы и бомбардировки.

После неустанных ударов большинство зданий города просто разрушены. Число жертв среди населения установить крайне тяжело.

Украинские воины, которые есть в городе, впоследствии отошли на территорию завода "Азовсталь", где до сих пор держат героическую оборону. Под их защитой в хранилищах компании находятся несколько сотен гражданских.

С остальной территории города россияне начали вывозить тысячи человек. Депортированных отправляют в "фильтрационные лагеря", а затем в отдаленные регионы России.

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