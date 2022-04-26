Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що росіяни хочуть для початку вивезти все у Донецьк.

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"Потім, після оцінювання, "відправити найбільш цінні експонати на експозицію до Росії". Росія – країна офіційного пограбування. Лють. Просто лють", – написав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Російські вбивці продовжують бомбардувати "Азовсталь". Вони 26 квітня завдали 35 авіаударів. Під руїнами опинилися мирні люди, які ховалися в укриттях.

Допомогти людям намагаються бійці полку "Азов". Вони дістають їх з-під руїн та надають медичну допомогу.

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