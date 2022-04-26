Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що окупанти запевняють – взяли місто, але крім "Азовсталі".

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"Тільки ось у чому справа, хлопці: "Азовсталь" – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки Нью-Йорка. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", – написав Подоляк.

Атака на Азовсталь

Російські вбивці 26 квітня завдали 35 авіаударів по "Азовсталі". Під руїнами опинились мирні мешканці, які ховались в укриттях.

Бійці з полку "Азов" намагаються врятували людей. Вони надають першу медичну допомогу.

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