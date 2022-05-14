Перед цим жінку незаконно утримували у будівлі російського ФСБ на території тимчасово окупованого Криму та допитували, погрожуючи фізичною розправою. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі.

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ФСБ сфабрикувало кримінальну справу проти кримської журналістки

Людмила Денісова розповіла, що працівники російського ФСБ протягом восьми днів незаконно утримували журналістку Ірину Данілович. Силовики проводили тестування жінки на поліграфі та погрожували "вивезти до лісу", якщо вона щось спробує приховати.

Увесь час кримську журналістку годували лише один раз на день, а наприкінці перебування у будівлі ФСБ змусили її підписати порожні бланки в обмін на "визволення". Згодом жінці повідомили, що у її сумці буцімто знайшли двісті грамів вибухівки, після чого відвезли її до "суду" для обрання так званого "запобіжного заходу".

На тридцяту добу після викрадення Ірини Данілович, її адвокату офіційно підтвердили, що жінка перебуває у слідчому ізоляторі міста Сімферополь. Її "підозрюють" у незаконних діях з вибуховими речовинами, що загрожує позбавлення волі терміном від 6 до 8 років та до 100 тисяч рублів штрафу.

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До слова, Людмила Денісова підкреслила, що сфабрикована справа проти Ірини Данілович є прикладом залякування незалежних журналістів, придушення свободи думки у тимчасово окупованому Криму, а також черговим свідченням політики переслідування та репресій громадян України країною-окупанткою – Росією.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини вкотре закликала відповідну Комісію Організації Об'єднаних Націй врахувати цей факт воєнного злочину та порушення прав людини Росією на території України.

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