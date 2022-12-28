Відповідне рішення ухвалила так звана суддя "міського суду Феодосії" Наталія Кулинська. Ухвала передбачає, що журналістка Ірина Данілович, яку викрали ще навесні, за буцімто зберігання вибухового пристрою просидить у колонії 7 років.

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Спочатку викрали, а потім засудили

Відомо, що Ірину Данілович спочатку викрали співробітники фсб. Згодом її звинуватили у тому, що вона буцімто зберігала саморобний вибуховий пристрій. Власне, це й стало причиною відкриття кримінальної справи проти жінки.

Крім ув'язнення у колонії загального режиму на 7 років, суд вимагає від журналістки сплатити штраф. Його сума – 50 тисяч рублів. Зауважимо, що так званий "державний обвинувач" Дмитро Лященко вимагав штраф у розмірі 60 тисяч рублів. Щодо терміну ув'язнення, то він не мінявся.

Що відомо про затримання Ірини Данілович

Її співробітники фсб викрали ще 29 квітня. До 7 травня жінку утримували у підвалі. Жодної адвокатської допомоги до того часу вона не отримувала.

Невдовзі у її сумці, яку вилучили, буцімто виявили вибухівку. Тож 7 травня так званий "Київський районний суд" Сімферополя ухвалив взяти її під варту на 2 місяці.

Уже 5 липня термін утримання вирішили продовжити ще на 2 місяці. А от той момент, що жінку затримали на тиждень раніше, ніж офіційно оформили відповідні документи, "судді" проігнорували.

Лиш наприкінці липня журналістці вдалося якось передати, що у СІЗО на неї тиснуть. Зокрема цим займаються співробітники ворожої фсб. Відомо, що під час етапування до тієї ж зали судових засідань жінці завдавали тілесних ушкоджень.

Сторона захисту вимагала допитати 15 свідків. Але 7 листопада "суд" відповідну вимогу відхилив, допитавши лише одного.

22 листопада з'явилася інформація, що на незаконно засуджену тисне й адміністрація СІЗО. Це вони робили, щоб відімстити за регулярні скарги на порушення з боку співробітників установи.

Уже 30 листопада вона дала нові свідчення. Данілович розповіла, що її упродовж тижня утримували у підвалі фсб, душили, проводили допит з допомогою поліграфа. Крім того, журналістці погрожували убивством.

Напередодні, 27 грудня, у судовому засіданні відбулися дебати. Під час них журналістці вимушені були викликати "швидку", адже самопочуття жінки погіршилося на фоні відсутності медичної допомоги у СІЗО. Правда, її госпіталізувати відмовилися. Відомо, що під час самих дебатів Данілович постійно наголошувала на тому, що вона нічого не чує та не розуміє того, що відбувається.

Тоді ж вона назвала прізвища мешканців півострова, яких з 2014 року викрадали. Журналістка пригадала Решата Аметова у своєму останньому слові. Нагадаємо, що його вважають першою жертвою анексії Криму. За словами Данілович, вона очікувала, що поповнить цей перелік.

Додамо, що Ірина Данілович працювала медсестрою, а також вела сторінку у соціальних мережах. Крім того, вона була дописувачкою кількох колонок. Вони були присвячені правам медичних працівників, а також проблемам охорони здоров'я у Криму.