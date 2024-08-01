Ірина Данилович перебуває в неволі з 29 квітня 2022 року – тоді росіяни незаконно викрали українку, коли вона поверталася з роботи додому. У тимчасово окупованому Коктебелі вона працювала медсестрою та співпрацювала з виданнями, яким розповідала правду про проблеми системи охорони здоров'я в окупованому Криму та війну в Україні.

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Що відомо про трагічну звістку в родині Данилович

На 78-му році життя не стало батька політв'язня, медсестри та журналістки Ірини Данилович. Броніслав Олександрович тривалий час боровся з онкологічним захворюванням,
– повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва.

Вона розповіла, що наразі Ірина перебуває у російській жіночій колонії у Зеленокумську Ставропольського краю Росії та не зможе провести батька в останню путь.

Лутфіє Зудієва сказала, що жодні слова не передадуть біль батьків, які не дочекалися своїх дітей із в'язниць. Адже декілька днів тому помер батько політв'язня Раїма Айвазова.

Батько Ірини Данилович помер у Криму
У тимчасово окупованому Криму помер батько Данилович / Фото з фейсбуку Лутфіє Зудієвої

Журналістка Ельмаз Киримли написала, що Броніслав Олександрович був борцем і до останнього чекав свою доньку на волі.

Вона розповіла, що похоронять Броніслава Даниловича 2 серпня об 11:00 в селі Ой Къую (окупаційна назва – Владиславівка) Феодосійського району (колишнього – Кіровського району).

Інформацію про поховання батька Ірини Данилович підтвердив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, похорон відбудеться за адресою вулиця Кірова, 5.