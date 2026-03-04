В июле 2023 года правоохранители открыли уголовное дело против военного по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщили в "Слідство.Інфо".

Почему Коляду посадили на 8 лет?

Украинский военный служил в ВСУ по контракту с 2019 года. В мае 2022-го он должен был прибыть из Бахмута в Курахово, но на службу так и не появился.

В июле 2024 года Дружковский городской суд признал военного виновным в дезертирстве и назначил ему восемь лет заключения. В решении отметили, что он игнорировал повестки и не являлся в суд.

Сергей Коляда говорит, что отец не поехал в Курахово, потому что не мог оставить в Бахмуте больную жену. Впоследствии его взяли в плен боевики ЧВК "Вагнера".

Военного освободили из российского плена 5 февраля 2026 года. По словам его сына Сергея, в неволе Коляда пробыл почти три года. Сейчас же экс-пленник находится в Винницком СИЗО.

В России, украинский военный дал интервью местным СМИ, в котором рассказывал, что ВСУ якобы забросали гранатами подвал с мирным населением. Его сын отметил, что видео записывали под давлением сотрудников ФСБ.

Командир роты, в которой служил Коляда, отметил, что тот имел антипатриотические взгляды, а сам военный никогда не изъявлял желания нести службу. Он неоднократно говорил об этом своим собратьям.

