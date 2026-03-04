У липні 2023 року правоохоронці відкрили кримінальну справу проти військового за підозрою в дезертирстві. Про це повідомили в "Слідство.Інфо".

Чому Коляду посадили на 8 років?

Український військовий служив у ЗСУ за контрактом із 2019 року. У травні 2022-го він мав прибути з Бахмута до Курахового, але на службу так і не з'явився.

У липні 2024 року Дружківський міський суд визнав військового винним у дезертирстві та призначив йому вісім років ув’язнення. У рішенні зазначили, що він ігнорував повістки й не з'являвся до суду.

Сергій Коляда каже, що батько не поїхав до Курахового, бо не міг залишити в Бахмуті хвору дружину. Згодом його взяли в полон бойовики ПВК "Вагнера".

Військового звільнили з російського полону 5 лютого 2026 року. За словами його сина Сергія, у неволі Коляда пробув майже три роки. Зараз же експолонений перебуває у Вінницькому СІЗО.

В Росії, український військовий дав інтерв'ю місцевим ЗМІ, у якому розповідав, що ЗСУ нібито закидали гранатами підвал із мирним населенням. Його син наголосив, що відео записували під тиском співробітників ФСБ.

Командир роти, в якій служив Коляда, зазначив, що той мав антипатріотичні погляди, а сам військовий ніколи не виявляв бажання нести службу. Він неодноразово говорив про це своїм побратимам.

