Про це розповідає hromadske з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає 24 Канал. Анатолій Тараненко, якого нещодавно повернули з російського полону під час масштабного обміну, ще на 60 днів залишиться під вартою.

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Фігурант роспропаганди Тараненко проведе ще 60 днів у СІЗО

Таке рішення 28 липня ухвалив Чечелівський районний суд міста Дніпро. Тараненка підозрюють у дезертирстві та привласненні військового майна. За ці злочини йому загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, ще 29 січня 2021 року він перейшов на бік росіян, коли служив механіком-водієм БМП. Наступного дня проти нього відкрили кримінальне провадження.

Відомо, що Тараненко з’являвся у пропагандистських сюжетах росЗМІ, в яких скаржився на українське військо, звинувачував ЗСУ в обстрілах і заявляв, що нібито не хоче повертатися до України. Втім, у лютому 2021 року зник з інформаційного простору.

Неочікувано Тараненко знову з’явився у медіа 25 травня 2024 року – під час другого етапу обміну військовополоненими у форматі "тисяча на тисячу". Тоді його обличчя впізнали серед звільнених. Це викликало суспільний резонанс, адже чоловік раніше сам заявляв про перехід на бік ворога.

У червні Чечелівський райсуд призначив розгляд справи по суті. А нині, після продовження запобіжного заходу, Тараненко залишиться під вартою ще два місяці. Водночас суд визначив альтернативу – заставу у розмірі 908 400 гривень.

Якщо кошти будуть внесені, на Тараненка покладуть низку обов’язків: він повинен буде з’являтися до прокурора чи суду, не залишати межі населеного пункту, де проживає, а також повідомляти про зміну місця проживання.

Що відомо про Тараненка?

51-річний Анатолій Тараненко родом із Полтавщини. Місцеві жителі села Буняківка та його дружина розповідали, що у 2015 році він добровільно пішов на війну. Жінка стверджує, що підписав контракт, аби сплачувати аліменти, але не робив цього.

Після переходу на бік ворога Тараненко активно брав участь у інформаційних операціях росіян, фактично зрадивши Україну. Тепер йому доведеться відповідати за свої вчинки перед українським правосуддям.