Об этом рассказывает hromadske со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает 24 Канал. Анатолий Тараненко, которого недавно вернули из российского плена во время масштабного обмена, еще на 60 дней останется под стражей.

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Фигурант роспропаганды Тараненко проведет еще 60 дней в СИЗО

Такое решение 28 июля принял Чечеловский районный суд города Днепр. Тараненко подозревают в дезертирстве и присвоении военного имущества. За эти преступления ему грозит до 12 лет заключения.

По данным следствия, еще 29 января 2021 года он перешел на сторону россиян, когда служил механиком-водителем БМП. На следующий день против него открыли уголовное производство.

Известно, что Тараненко появлялся в пропагандистских сюжетах росСМИ, в которых жаловался на украинское войско, обвинял ВСУ в обстрелах и заявлял, что якобы не хочет возвращаться в Украину. Впрочем, в феврале 2021 года исчез из информационного пространства.

Неожиданно Тараненко снова появился в медиа 25 мая 2024 года – во время второго этапа обмена военнопленными в формате "тысяча на тысячу". Тогда его лицо узнали среди освобожденных. Это вызвало общественный резонанс, ведь мужчина ранее сам заявлял о переходе на сторону врага.

В июне Чечеловский райсуд назначил рассмотрение дела по существу. А сейчас, после продления меры пресечения, Тараненко останется под стражей еще два месяца. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 908 400 гривен.

Если средства будут внесены, на Тараненко возложат ряд обязанностей: он должен будет являться к прокурору или суду, не покидать пределы населенного пункта, где проживает, а также сообщать об изменении места жительства.

Что известно о Тараненко?

51-летний Анатолий Тараненко родом из Полтавской области. Местные жители села Буняковка и его жена рассказывали, что в 2015 году он добровольно ушел на войну. Женщина утверждает, что подписал контракт, чтобы платить алименты, но не делал этого.

После перехода на сторону врага Тараненко активно участвовал в информационных операциях россиян, фактически предав Украину. Теперь ему придется отвечать за свои поступки перед украинским правосудием.