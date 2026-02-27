Ісакова 19 лютого 2026 року оголосив у розшук відділ поліції Атбасарського району. Про це повідомив проєкт "Хочу жити".
Дивіться також Фронт замість роботи: Кенія заявила, що Кремль обманом заманює громадян на війну проти України
Що відомо про найманця з Казахстану?
У січні 2026 року проєкт публікував відео з 30-річним Нурсултаном Ісаковим з Астани, який здався в полон 24 бригаді ЗСУ в районі Часового Яру.
За словами найманця, Росія нібито підкинула йому наркотики, залякала тривалим ув'язненням та змусила підписати контракт.
За казахстанським законодавством, Ісакову за найманство загрожує від 7 років – до довічного ув’язнення з позбавленням громадянства та конфіскацією майна.
Укотре нагадуємо тим, хто вірить, що контракт із збройними силами Росії може допомогти вирішити фінансові, міграційні чи кримінальні проблеми: це не відповідає дійсності, особливо для іноземців. Росія використовує іноземців як дешеву піхоту, яку не шкода втратити,
– написали на сторінці проєкту.
У 2025 році влада країни посилила переслідування громадян, які воювали на боці Росії, порушивши понад 700 кримінальних справ.
Як Росія змушує іноземців воювати в Україні?
Росія вербує найманців з Сирії, Ємену та Лівії для війни в Україні, обіцяючи високий заробіток. Солдати згодом шкодують про свій вибір і постають перед труднощами в поверненні додому.
Окупанти можуть пропонувати кубинцям 2000 доларів за вербування для війни. Ймовірно, 5000 осіб вже вдалося переконати підписати контракт.