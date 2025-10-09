Однак найважливіше, що ця інформація підтверджень не має. Це в етері 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник Максим Ялі, зауваживши, що варто дочекатись, коли ЗСУ візьмуть кубинців у полон.

Дивіться також У Москві обережно про це заговорили: на які радикальні кроки змушена йти Росія

Яким є головне "але" щодо вербування кубинців Росією?

Політолог-міжнародник пояснив, що інформація про масове вербування кубинців з'являється у ЗМІ на рівні вкидів. Офіційних підтверджень немає, вони будуть тоді, коли українські військові візьмуть громадян Куби в полон на полі бою.

Навіть після цього буде залишатись питання кількості. Зараз медіа шириться цифра у 5000 солдатів Куби, які воюють на боці країни-агресорки.

Кого в Росії лише немає – найманці з Африки, Індії та навіть Китаю. Це ринок рекрутингу найманців за часів глобалізації інформаційних технологій. Однак я не погоджуюсь, що Куба є союзником Росії,

– наголосив він.

Ялі додав, що він не очікує великої навали та поповнення армії ворога кубинцями. Поки це залишається на рівні чуток. Якщо ж влада Куби офіційно піде на такий крок, це не буде в її інтересах, адже країна отримає негативну реакцію з Вашингтона.

Громадян яких країн ще вербує Росія?