Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Журналісти видання посилаються на внутрішні документи Державного департаменту США від 2 жовтня.

Що відомо про кубинських найманців Росії?

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа залучила американських дипломатів до лобіювання проти резолюції ООН, яка закликає Вашингтон скасувати своє багаторічне ембарго проти Куби.

Частково це відбувається завдяки поширенню інформації про підтримку острівною країною та її лідером Мігелем Діас-Канелем російського вторгнення в Україну.

Після Північної Кореї Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, в Україні воює 1000 – 5000 кубинців,

– йдеться в американських документах.

Речник Держдепу США відмовився надати додаткові деталі про кубинських найманців, але зазначив, що Вашингтон обізнаний про факти їхньої участі в бойових діях на боці окупантів. "Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у війні між Росією та Україною", – заявив речник.

Нагадаємо, нещодавно українські посадовці попереджали союзників про зростання масштабів вербування Росією громадян латиноамериканської країни.

Зверніть увагу! Проєкт "Хочу жити" опублікував список кубинських найманців. Це особисті дані 1 028 громадян, які підписали контракт зі Збройними силами Росії у 2023 – 2024 роках. Там також наголосили, що відтоді кількість завербованих зросла в рази – на близько 20 тисяч осіб.

У яких країнах Росія також вербує найманців?

Співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров розповів у коментарі Укрінформу, що Росія також вербує на війну колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки.

Цьому сприяє оголошене в березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану.

Найманцям обіцяють винагороду в розмірі 1,5 – 2,5 тисячі доларів на місяць, а також можливість отримання громадянства або тимчасової посвідки на проживання в Росії.

Окрім того, українська розвідка фіксує пошук країною-агресоркою добровольців у Ірані – під виглядом пропозицій роботи з охорони об'єктів. Іноземці потрапляють до військових центрів у Ростовській, Воронезькій або Казанській областях, де проходять прискорені курси.

Також вербування відбувається на території Республіки Ірак. Чоловікам пропонують зарплату в розмірі 2,5 – 3 тисяч доларів, лікування в разі поранення, виділення 10 тисяч доларів на придбання або будівництво житла у Росії та отримання російського громадянства, зокрема дітям і батькам найманців.

