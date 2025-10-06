Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Журналисты издания ссылаются на внутренние документы Государственного департамента США от 2 октября.

Смотрите также "Американский ГУЛАГ" для нелегалов: что известно о базе Гуантанамо, где могут быть и украинцы

Что известно о кубинских наемниках России?

По данным Reuters, администрация Дональда Трампа привлекла американских дипломатов к лоббированию против резолюции ООН, которая призывает Вашингтон отменить свое многолетнее эмбарго против Кубы.

Частично это происходит благодаря распространению информации о поддержке островной страной и ее лидером Мигелем Диас-Канелем российского вторжения в Украину.

После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для агрессии России, по оценкам, в Украине воюет 1000 – 5000 кубинцев,

– говорится в американских документах.

Представитель Госдепа США отказался предоставить дополнительные детали о кубинских наемниках, но отметил, что Вашингтон осведомлен о фактах их участия в боевых действиях на стороне оккупантов. "Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их как пешек в войне между Россией и Украиной", – заявил представитель.

Напомним, недавно украинские чиновники предупреждали союзников о росте масштабов вербовки Россией граждан латиноамериканской страны.

Обратите внимание! Проект "Хочу жить" опубликовал список кубинских наемников. Это личные данные 1 028 граждан, которые подписали контракт с Вооруженными силами России в 2023 – 2024 годах. Там также отметили, что с тех пор количество завербованных выросло в разы – на около 20 тысяч человек.

В каких странах Россия также вербует наемников?

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров рассказал в комментарии Укринформу, что Россия также вербует на войну бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки.

Этому способствует объявленное в марте 2025 года решение США о прекращении действия программы временной защиты для афганских граждан и начало депортации афганских беженцев из Ирана.

Наемникам обещают вознаграждение в размере 1,5 – 2,5 тысячи долларов в месяц, а также возможность получения гражданства или временного вида на жительство в России.

Кроме того, украинская разведка фиксирует поиск страной-агрессором добровольцев в Иране – под видом предложений работы по охране объектов. Иностранцы попадают в военные центры в Ростовской, Воронежской или Казанской областях, где проходят ускоренные курсы.

Также вербовка происходит на территории Республики Ирак. Мужчинам предлагают зарплату в размере 2,5 – 3 тысяч долларов, лечение в случае ранения, выделение 10 тысяч долларов на приобретение или строительство жилья в России и получения российского гражданства, в частности детям и родителям наемников.

Последние новости Кубы