Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

Смотрите также Воюют за деньги, а не за идею: россияне боятся войны, которую ведет Путин, – The Times

В сети показали списки кубинских наемников

По словам авторов проекта, кубинцы, вместе со шриланкийцами, непальцами и выходцами из стран Центральной Азии, составляют основную часть наемников, которых россияне используют в войне против Украины.

Нам достоверно известны имена и личные данные 1028 кубинцев, которые подписали контракт с Вооруженными силами России в 2023 – 2024 годах,

– говорится в публикации.

Как отмечал известный представитель кубинского сопротивления и исследователь Орландо Гуттиэрес-Боронат, власть Кубы знает о массовой вербовке граждан и способствует такой деятельности. Однако после того, как эта история получила широкий резонанс, на Кубе задержали 17 человек, которых обвинили в вербовке для участия в войне против Украины.

С тех пор количество завербованных кубинцев выросло в разы.

По нашим данным, еще около 20 тысяч граждан Кубы стали жертвами российских вербовщиков. Властям Кубы необходимо приложить усилия, чтобы их граждане не превратились в российское пушечное мясо,

– добавили в "Хочу жить".

Как и других странах, для вербовки кубинцев россияне используют схему "подкупить, обмануть, заставить".

Наемникам предлагают работу в России разнорабочими, строителями, на складах и в охране. Средняя зарплата на Кубе составляет 32 – 35 долларов в месяц, поэтому когда гражданам предлагают якобы "легкую работу" в России с ежемесячной зарплатой в 2 – 2,5 тысячи долларов, многие сразу подписывают контрактные документы на русском языке.

В сети показали списки кубинских наемников / Фото: "Хочу жить"

Кубинский наемник Франк Дарио Яросей Манфуга, который попал в плен, рассказал, что он осознал, на что согласился, только тогда, когда на военной базе в Ростове им начали выдавать каски и бронежилеты. Попытка отказаться от участия в войне закончилась для Дарио избиением и отправкой в штурмовое подразделение.

Важно! МИД Украины призвал иностранцев любым способом избегать вступления в ряды российской оккупационной армии, а в случае отправки на фронт – обращаться к проекту "Хочу жить".