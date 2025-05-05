Об этом пишет The Times, передает 24 Канал. Предполагают, что поддержка войны среди россиян, якобы не так высока, как кажется, поскольку многие якобы боятся высказываться против действий Кремля.

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Россияне воюют за деньги

В издании констатируют, что в отличие от Второй мировой войны, сегодня войну ведет в основном наемная армия. По данным украинской разведки, речь идет также о 140 – 180 тысячах завербованных заключенных россиян.

Люди знают, что идти воевать – это сознательное финансовое решение... нет ощущения, что это был великий акт героизма от имени страны,

– считает российский политолог Кирилл Рогов.

The Times пишет, что Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии. В то же время власть милитаризирует молодежь, например, в 2024 году удвоен бюджет "Юнармии", несмотря на финансовые сложности.

Эксперты сомневаются в данных официальной социологии, согласно которым, поддержка войны достигает 70 – 80%. По мнению Кирилла Рогова, большинство пассивно поддерживает войну, но "не чувствует за нее никакой ответственности".

По его словам, их патриотизм якобы отличается от того, что пропагандирует Москва, и что "обычные" россияне "не понимают" причин войны, которая, по их мнению, является войной Путина. Другой российский социолог оправдывает россиян апатией.

"Люди осознают, что они ни на что не могут повлиять... поэтому они решили, что не стоит об этом думать", – добавляет она. По ее словам, теперь на войне зарабатывают, и называют ее "командировкой". Впрочем, это лишь оправдание.

Заметим, недавно Российский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса россиян, который показал, что 67% опрошенных людей поддерживают войну России в Украине, а 65 % считают, что война "идет хорошо" для России.