Про це пише The Times, передає 24 Канал. Припускають, що підтримка війни серед росіян, нібито не така висока, як здається, оскільки багато хто буцімто боїться висловлюватися проти дій Кремля.

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Росіяни воюють за гроші

У виданні констатують, що на відміну від Другої світової війни, на сьогодні війну веде здебільшого наймана армія. За даними української розвідки, ідеться також про 140 – 180 тисяч завербованих ув'язнених росіян.

Люди знають, що йти воювати – це свідоме фінансове рішення… немає відчуття, що це був великий акт героїзму від імені країни,

– вважає російський політолог Кирило Рогов.

The Times пише, що Путін зробив культ перемоги центральною частиною державної ідеології. Водночас влада мілітаризує молодь, наприклад, у 2024 році подвоєно бюджет "Юнармії", попри фінансові складнощі.

Експерти сумніваються у даних офіційної соціології, згідно з якими, підтримка війни сягає 70 – 80%. На думку Кирила Рогова, більшість пасивно підтримує війну, але "не відчуває за неї жодної відповідальності".

За його словами, їхній патріотизм нібито відрізняється від того, що пропагує Москва, і що "звичайні" росіяни "не розуміють" причин війни, яка, на їхню думку, є війною Путіна. Інша російська соціологиня виправдовує росіян апатією.

"Люди усвідомлюють, що вони ні на що не можуть вплинути… тому вони вирішили, що не варто про це думати", – додає вона. За її словами, тепер на війні заробляють, і називають її "відрядженням". Втім, це лише виправдання.

Зауважимо, нещодавно Російський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування росіян, яке показало, що 67% опитаних людей підтримують війну Росії в Україні, а 65 % вважають, що війна "йде добре" для Росії.