Как сообщают росСМИ, участие в параде приняли около 1,5 тысячи первоклассников из 32 муниципалитетов Приморья. Также на мероприятие пригласили детей из КНДР, поскольку,как заявили оккупанты, "северокорейские военные принимали активное участие в разгроме ВСУ в Курской области", передает 24 Канал.

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Детский парад во Владивостоке

Колонны детей по 30 человек в каждой представляли различные войска: от мотострелков и артиллеристов до медиков и морской пехоты.

В рядах прошли также юнармейцы, спасатели мнс, росгвардия и даже детское подразделение добровольческого батальона "Тигр". Возглавляли детские расчеты действующие военнослужащие и "ветераны" войны в Украине.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал марш "данью уважения защитникам Отечества и шагом к воспитанию патриотизма с раннего возраста".

Во Владивостоке организовали парад первоклассников / Фото росСМИ

Позорный парад с участием школьников: смотрите видео

Напомним, что ранее стало известно, что ФСБ готовит теракты в ряде регионов России во время парадов на 9 мая.