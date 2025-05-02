Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".
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Как Россия вербует граждан Туркменистана
Несмотря на серьезные запасы нефти и газа, Туркменистан является далеко не самой богатой страной. Низкие зарплаты и высокий уровень безработицы традиционно заставляют местное население выезжать на заработки в Россию. К тому же Туркменистан остается одной из самых закрытых стран Центральной Азии с жесткой цензурой, где запрещены все популярные мессенджеры, а пользоваться интернетом без VPN практически невозможно.
По данным проекта "Хочу жить", в рядах российской армии по состоянию на начало 2025 года насчитывалось по меньшей мере 170 граждан Туркменистана в возрасте от 20 лет до 61 года. По меньшей мере 27 из них считаются погибшими.
В сети опубликовали список наемников из Туркменистана / Фото: "Хочу жить"
По сравнению с другими странами Центральной Азии эти цифры не слишком велики.
В последнее время они (граждане Туркменистана, – 24 Канал) стали массово покидать Россию из-за роста ксенофобии и частых облав силовиков (не забываем о теракте в "Крокусе"). К тому же, практически закрытый интернет в стране явно усложняет работу вербовщиков,
– говорится в публикации.
Однако, по словам авторов проекта, почти 200 завербованных граждан Туркменистана должны заставить руководство государства обратить внимание на эту проблему и провести необходимую информационную работу с населением.
В сети опубликовали список наемников из Туркменистана / Фото: "Хочу жить"