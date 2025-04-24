Такое мнение 24 Каналу высказал экономический аналитик Максим Блант, отметив, что проблема также заключается в инфляции. Однако все же Россия заручилась поддержкой "хорошего друга".

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Дешевый источник живой силы в России

Экономический аналитик объяснил, что увеличение выплат контрактникам провоцирует рост инфляции. Так, в стране-агрессоре стремительно растут цены, особенно на продукты. Это одна из причин, почему Кремль уменьшил выплаты.

Кроме того, мобилизовать, а не взять человека по контракту, намного дешевле. Блант отметил, что частичная мобилизация в России, которую объявили в сентябре 2022 года, продолжается.

Однако самое главное – нашли значительно более дешевый источник живой силы, то есть мяса. Это северокорейцы. Ни для кого не секрет, что солдаты из Северной Кореи воюют против Украины,

– подчеркнул он.

Кстати, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что военные КНДР учатся условиям современной войны и адаптируются, имея хорошую физическую подготовку. По его словам, у них большой уровень мотивированности и заряженности на выполнение боевых задач, что является серьезным вызовом для украинских защитников.