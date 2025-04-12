Поэтому солдаты из КНДР – это серьезный вызов для ВСУ. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Прошло немного времени. Мы убедились в том, что они мотивированы, достаточно быстро адаптируются к условиям ведения боевых действий, быстро учатся. Они физически закалены. У них большой уровень мотивированности и заряженности на выполнение боевых задач. А это серьезный вызов", – подчеркнул он.

Опыт, который сейчас приобретают военнослужащие КНДР, в перспективе может стать для них вспомогательным при организации и проведении каких-то агрессивных действий относительно Южной Кореи. В Сеуле должны понимать, что чем больше северокорейского военного персонала будет ликвидировано на территории Украины, тем меньше того опыта получит Пхеньян.

Напомним, что в Генштабе сообщили, что россияне привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил Северной Кореи, общая численность которых достигает более 12 тысяч военнослужащих. С начала операции в Курской области потери КНДР составляют примерно 4 тысячи человек.