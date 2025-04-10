Адмирал Самуэль Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, сообщил Комитету по вооруженным силам Сената, что военная помощь Китая и Северной Кореи России в ее войне против Украины представляет угрозу безопасности в его регионе, поскольку Москва взамен предоставляет критически важную военную помощь обеим странам, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Зеленский анонсировал новые санкции против теневого флота России и ее пропагандистов

Что известно о сотрудничестве Москвы, Пхеньяна и Пекина

Папаро заявил, что Китай обеспечил Россию 70% станков и 90% устаревших микросхем, чтобы помочь Москве "восстановить свою военную машину".

В ответ, по его словам, Китай, вероятно, получает помощь в технологиях, которые позволяют его подводным лодкам двигаться тише, а также другую военную поддержку.

Тем временем Северная Корея поставляет России "тысячи, а возможно, и сотни тысяч артиллерийских снарядов" и тысячи ракет малой дальности. Ожидается, что в ответ Пхеньян получит поддержку в сфере противовоздушной обороны и зенитно-ракетных систем.

"Это трансакционный симбиоз, в которой каждое государство компенсирует слабость другого на взаимную выгоду", – сказал Папаро.

Напомним, что Владимир Зеленский недавно заявил, что Россия активно вербует граждан Китая для участия в войне на своей стороне. По его словам, более 150 таких наемников уже участвуют в боевых действиях с ведома Пекина.