Таку думку 24 Каналу висловив економічний аналітик Максим Блант, зауваживши, що проблема також полягає в інфляції. Однак все ж Росія заручилась підтримкою "хорошого друга".
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Дешеве джерело живої сили в Росії
Економічний аналітик пояснив, що збільшення виплат контрактникам провокує ріст інфляції. Так, в країні-агресорці стрімко зростають ціни, особливо на продукти. Це одна з причин, чому Кремль зменшив виплати.
Крім того, мобілізувати, а не взяти людину за контрактом, набагато дешевше. Блант зазначив, що часткова мобілізація в Росії, яку оголосили у вересні 2022 року, триває.
Однак найголовніше – знайшли значно дешевше джерело живої сили, тобто м'яса. Це північнокорейці. Ні для кого не є секретом, що солдати з Північної Кореї воюють проти України,
– наголосив він.
До речі, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що військові КНДР вчаться умов сучасної війни та адаптуються, маючи хорошу фізичну підготовку. За його словами, у них великий рівень вмотивованості та зарядженості на виконання бойових завдань, що є серйозним викликом для українських захисників.