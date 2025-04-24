Таку думку 24 Каналу висловив економічний аналітик Максим Блант, зауваживши, що проблема також полягає в інфляції. Однак все ж Росія заручилась підтримкою "хорошого друга".

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Дешеве джерело живої сили в Росії

Економічний аналітик пояснив, що збільшення виплат контрактникам провокує ріст інфляції. Так, в країні-агресорці стрімко зростають ціни, особливо на продукти. Це одна з причин, чому Кремль зменшив виплати.

Крім того, мобілізувати, а не взяти людину за контрактом, набагато дешевше. Блант зазначив, що часткова мобілізація в Росії, яку оголосили у вересні 2022 року, триває.

Однак найголовніше – знайшли значно дешевше джерело живої сили, тобто м'яса. Це північнокорейці. Ні для кого не є секретом, що солдати з Північної Кореї воюють проти України,

– наголосив він.

До речі, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що військові КНДР вчаться умов сучасної війни та адаптуються, маючи хорошу фізичну підготовку. За його словами, у них великий рівень вмотивованості та зарядженості на виконання бойових завдань, що є серйозним викликом для українських захисників.