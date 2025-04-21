Крім того, Владімір Путін вкладає у ВПК шалені кошти та збільшує зарплати працівникам. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що мовиться про боєприпаси.

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Слабке місце російського ВПК

Російська армія отримала від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів з Північної Кореї. За словами військового експерта, це свідчить про слабкість російського ВПК. Ще рік тому західні видання з посиланням на розвідку повідомляли, що у 2024 році Росія виготовила 4 мільйони снарядів.

Пізніше виявилось, що цифра була вдвічі менша. Водночас виготовлення артилерійських боєприпасів не є складним процесом.

Росіяни не впорались з цим завданням, хоч вливають колосальні гроші у ВПК. Однак попри збільшення робочої сили та заробітних плат у ВПК для багатьох процесій, збільшення виготовлення не відбулось. Хоч ВПК працює у три зміни, обладнання виходить з ладу. Росія замовляє його з Китаю, наприклад, станки, але все ж в обмеженій кількості,

– пояснив Федоров.

Ба більше, військовий експерт зазначив, що нездатність російського ВПК "руйнує мрії" російських генералів про мобілізацію. Вона не матиме сенсу – людей можна мобілізувати, але їх потрібно також озброїти.

До речі, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук повідомив, що російські "зетники" часто були "в шоку" від північнокорейських снарядів. Адже значна кількість з них бракована – або летять не туди, або взагалі можуть розриватися у стволі.