Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. За його словами, Росії не вистачає власних боєприпасів.

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Росія не встигає виробляти боєприпаси

Як наголосив Лакійчук, Росія намагається організувати щось на кшталт "чеської ініціативи", якою користується Україна. Спецслужби країни-агресорки шукають снаряди по всьому світу та намагаються укласти контракти в різних державах.

В цьому контексті Росії сильно допомагає Північна Корея. Були різні оцінки, скільки насправді північнокорейських боєприпасів використовують окупанти.

Говорили про 40% північнокорейських боєприпасів. В деякі періоди на окремих ділянках фронту 80% снарядів, які застосовували, були північнокорейськими. Зараз, за оцінками, експертів говорять, що 50-60% снарядів, якими користується Росія, вироблені у Північній Кореї,

– сказав Лакійчук.

Російські "зетники" часто в шоку від північнокорейських снарядів. Були повідомлення, що значна кількість з них бракована. Вони або летять не туди, або взагалі можуть розриватися у стволі.

Додамо, за даними ЗМІ, Північна Корея за весь час відправила Росії щонайменше 15800 контейнерів з боєприпасами. Аналітики вважають, що країна-агресорка отримала від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів від КНДР.