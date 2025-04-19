Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, России не хватает собственных боеприпасов.

Смотрите также Оккупанты продвинулись к Купянску и Лиману, ВСУ – под Торецком: обзор фронта и карты ISW

Россия не успевает производить боеприпасы

Как отметил Лакийчук, Россия пытается организовать что-то вроде "чешской инициативы", которой пользуется Украина. Спецслужбы страны-агрессора ищут снаряды по всему миру и пытаются заключить контракты в разных государствах.

В этом контексте России сильно помогает Северная Корея. Были разные оценки, сколько на самом деле северокорейских боеприпасов используют оккупанты.

Говорили о 40% северокорейских боеприпасов. В некоторые периоды на отдельных участках фронта 80% снарядов, которые применяли, были северокорейскими. Сейчас, по оценкам, экспертов говорят, что 50-60% снарядов, которыми пользуется Россия, произведены в Северной Корее,

– сказал Лакийчук.

Российские "зетники" часто в шоке от северокорейских снарядов. Были сообщения, что значительное количество из них бракованные. Они или летят не туда, или вообще могут разрываться в стволе.

Добавим, по данным СМИ, Северная Корея за все время отправила России не менее 15800 контейнеров с боеприпасами. Аналитики считают, что страна-агрессор получила от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов от КНДР.