Почему именно сейчас и именно в эту страну для 24 Канала объяснил российский политтехнолог Аббас Галлямов.
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Что пытался показать Путин
Во-первых, Путин хочет опровергнуть тезис, что Россия и российский диктатор находятся в изоляции, поэтому пытается уехать в страны, которые не являются подписантом Римского статута.
Во-вторых, Туркменистан – один из ключевых поставщиков природного газа и прямой конкурент России. "Газпром" обанкротился, мир массово отказался от закупки российского газа.
Сейчас Россия нацелена на продажу газа в Иран, который из-за давления санкций не может обеспечить себя им. Поскольку в Туркменистан приезжал и лидер Ирана, Галлямов убежден, что топтемой их обсуждения была именно конкуренция за экспорт газа.
Путину нужно было увидеться с новым президентом Ирана, ведь он его очень тревожит, он не консерватор, а так называемый модернист. Это тот лагерь, который хочет снизить градус напряжения с окружающим миром, пытаться выйти из изоляции, подписать новый ядерный договор с США и снизить зависимость Ирана от России,
– убежден политтехнолог.
Летом 2023 года пост президента Ирана занял Масуд Пезешкиан. От части свой электорат он получил с надеждой, что именно Пезешкиан сможет наладить отношения с Западом и добиться отмены санкций.
Уже сейчас в Иране от политиков более либерального течения начали звучать тезисы о слишком большой зависимости от России, размышления, почему в войне Иран поддерживает Россию, а на Украину, ведь та стала таким же изгоем, как и Иран.
Для России это очень неприятный тренд, поэтому Путину было важно лично поговорить с Масудом Пезешкианом, возможно, даже нажать, психологически поставить в зависимость,
– резюмировал Галлямов.
На чьей стороне Иран
Интересно, что в сентябре 2024 года президент Ирана осудил агрессию России против Украины, и заявил, что Иран не передавал оружие Кремлю.
Напомним, что по данным западных разведок Иран уже поставил России баллистические ракеты. Но задержал поставки пусковых установок для них. В Институте изучения войны объяснили, почему.
В то же время Пезешкиан заявил о готовности на саммите БРИКС в конце октября подписать договор о партнерстве с Россией. Путин одобрил соглашение.