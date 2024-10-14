Почему именно сейчас и именно в эту страну для 24 Канала объяснил российский политтехнолог Аббас Галлямов.

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Что пытался показать Путин

Во-первых, Путин хочет опровергнуть тезис, что Россия и российский диктатор находятся в изоляции, поэтому пытается уехать в страны, которые не являются подписантом Римского статута.

Во-вторых, Туркменистан – один из ключевых поставщиков природного газа и прямой конкурент России. "Газпром" обанкротился, мир массово отказался от закупки российского газа.

Сейчас Россия нацелена на продажу газа в Иран, который из-за давления санкций не может обеспечить себя им. Поскольку в Туркменистан приезжал и лидер Ирана, Галлямов убежден, что топтемой их обсуждения была именно конкуренция за экспорт газа.

Путину нужно было увидеться с новым президентом Ирана, ведь он его очень тревожит, он не консерватор, а так называемый модернист. Это тот лагерь, который хочет снизить градус напряжения с окружающим миром, пытаться выйти из изоляции, подписать новый ядерный договор с США и снизить зависимость Ирана от России,

– убежден политтехнолог.

Летом 2023 года пост президента Ирана занял Масуд Пезешкиан. От части свой электорат он получил с надеждой, что именно Пезешкиан сможет наладить отношения с Западом и добиться отмены санкций.

Уже сейчас в Иране от политиков более либерального течения начали звучать тезисы о слишком большой зависимости от России, размышления, почему в войне Иран поддерживает Россию, а на Украину, ведь та стала таким же изгоем, как и Иран.

Для России это очень неприятный тренд, поэтому Путину было важно лично поговорить с Масудом Пезешкианом, возможно, даже нажать, психологически поставить в зависимость,

– резюмировал Галлямов.



На чьей стороне Иран