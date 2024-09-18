Также Путин разрешил вносить незначительные изменения в проект этого российско-иранского соглашения. Об этом пропагандистские СМИ написали вечером 18 сентября, передает 24 Канал.

Смотрите также Визит вряд ли касается поставок оружия: зачем Шойгу приехал в Иран

Что известно о предстоящем подписании соглашения между Россией и Ираном

Диктатор Путин считает, что соглашение нужно подписать "на самом высоком уровне".

О своей готовности подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Иран говорил еще в июле 2024 года. Тогда иранский президент Масуд Пезешкиян в телефонном разговоре с Путиным пообещал сделать это на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября.

Напомним, что накануне, 17 сентября, с необъявленным визитом в Иран прилетел секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу.

Во время встречи со своим иранским коллегой Шойгу проанализировал достигнутые между двумя странами соглашения и подтвердил свою поддержку политики Исламской Республики относительно коридоров и транспортных маршрутов с Азербайджанской Республикой,

– написало иранское издание.

Также Шойгу провел встречу с Пезешкияном. Говорят, он передал иранскому президенту послание от Путина.