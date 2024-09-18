Також Путін дозволив вносити незначні зміни до проєкту цієї російсько-іранської угоди. Про це пропагандистські ЗМІ написали увечері 18 вересня, передає 24 Канал.

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Що відомо про майбутнє підписання угоди між Росією та Іраном

Диктатор Путін вважає, що угоду потрібно підписати "на найвищому рівні".

Про свою готовність підписати договір про всеосяжне стратегічне партнерство Іран говорив ще у липні 2024 року. Тоді іранський президент Масуд Пезешкіян у телефонній розмові з Путіним пообіцяв зробити це на саміті БРІКС, який пройде у Казані наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що напередодні, 17 вересня, з неоголошеним візитом до Ірану прилетів секретар ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу.

Під час зустрічі зі своїм іранським колегою Шойгу проаналізував досягнуті між двома країнами угоди та підтвердив свою підтримку політики Ісламської Республіки щодо коридорів та транспортних маршрутів з Азербайджанською Республікою,

– написало іранське видання.

Також Шойгу провів зустріч із Пезешкіяном. Кажуть, він передав іранському президенту послання від Путіна.