Про візит Шойгу до Ірану вже постфактум написали російські пропагандистські ЗМІ та іранське державне агентство IRNA, повідомляє 24 Канал.

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Для чого Шойгу приїхав в Іран

Російські ЗМІ пишуть, що Шойгу прибув туди за дорученням диктатора Путіна для виконання домовленостей, досягнутих під час візиту секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбара до Санкт-Петербурга.

Вони повідомили, що в Ірані російський посадовець вже побачився з Акбаром.

Під час зустрічі зі своїм іранським колегою Шойгу проаналізував досягнуті між двома країнами угоди та підтвердив свою підтримку політики Ісламської Республіки щодо коридорів та транспортних маршрутів з Азербайджанською Республікою,

– пише іранське видання.

Також він зустрівся з президентом Масудом Пезешкіяном й передав йому послання від Путіна.

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Традиційно, ЗМІ обох країн не опублікували подробиці їхнього діалогу. Тож наразі невідомо, що за послання Шойгу передав Пезешкіяну.