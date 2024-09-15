Росія може надавати Тегерану цю інформацію в обмін на балістичні ракети.

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Росія може допомагати Ірану в ядерних питаннях

За словами західних чиновників, які знайомі з цим питанням і розмовляли з виданням на умовах анонімності, в останні місяці Кремль розширив свою співпрацю з Іраном у зв'язку з його амбіціями щодо одержання атомної зброї.

Власне, цей розвиток подій на цьому тижні нібито обговорювали прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та Джо Байден під час зустрічі у Білому домі. Вони назвали це ескалацією військових зв'язків Росії та Ірану, зазначивши, що це "тривожно".

За словами представника Ради національної безпеки Білого дому, Адміністрація Байдена глибоко стурбована ядерною діяльністю Ірану.

Байден ясно дав зрозуміти, що США готові використати всі елементи національної могутності для запобігання будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану,

– заявило джерело видання.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час недавнього візиту до Лондона також публічно припустив, що Росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, які потрібні Ірану. Це вулиця з двостороннім рухом, у тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією,

– сказав Блінкен.

Крім цього, у спільній заяві Держдепартаменту США мовиться, що Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час переговорів у Лондоні дійшли єдиної думки, що "ядерна програма Ірану ніколи не була такою просунутою".

В Ірані зросла кількість ядерного палива

Іран запевняє, що не планує виробляти ядерну зброю, хоча у країн Заходу побоювання, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості з Ізраїлем.

Тим часом за даними МАГАТЕ, рівень ядерного палива в Ірані зріс у період з червня по серпень. Вони заявили, що цього достатньо, щоб забезпечити енергією кілька боєголовок, якщо Іран ухвалить політичне рішення про створення ядерної зброї.

На конференції в Лондоні минулими вихідними директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс також заявив, що Росія та Іран поглиблюють свої військові відносини.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" у спільній заяві в суботу засудили "експорт Ірану та закупівлю Росією іранських балістичних ракет", назвавши це подальшою ескалацією іранської військової підтримки війни Росії в Україні. Вони висунули вимогу негайно це припинити.