О визите Шойгу в Иран уже постфактум написали российские пропагандистские СМИ и иранское государственное агентство IRNA, сообщает 24 Канал.
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Для чего Шойгу приехал в Иран
Российские СМИ пишут, что Шойгу прибыл туда по поручению диктатора Путина для выполнения договоренностей, достигнутых во время визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара в Санкт-Петербург.
Они сообщили, что в Иране российский чиновник уже увиделся с Акбаром.
Во время встречи со своим иранским коллегой Шойгу проанализировал достигнутые между двумя странами соглашения и подтвердил свою поддержку политики Исламской Республики относительно коридоров и транспортных маршрутов с Азербайджанской Республикой,
– пишет иранское издание.
Также он встретился с президентом Масудом Пезешкияном и передал ему послание от Путина.
Шойгу в Иране: смотрите видео
Традиционно, СМИ обеих стран не опубликовали подробности их диалога. Поэтому пока неизвестно, что за послание Шойгу передал Пезешкияну.