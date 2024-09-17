О визите Шойгу в Иран уже постфактум написали российские пропагандистские СМИ и иранское государственное агентство IRNA, сообщает 24 Канал.

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Для чего Шойгу приехал в Иран

Российские СМИ пишут, что Шойгу прибыл туда по поручению диктатора Путина для выполнения договоренностей, достигнутых во время визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара в Санкт-Петербург.

Они сообщили, что в Иране российский чиновник уже увиделся с Акбаром.

Во время встречи со своим иранским коллегой Шойгу проанализировал достигнутые между двумя странами соглашения и подтвердил свою поддержку политики Исламской Республики относительно коридоров и транспортных маршрутов с Азербайджанской Республикой,

– пишет иранское издание.

Также он встретился с президентом Масудом Пезешкияном и передал ему послание от Путина.

Шойгу в Иране: смотрите видео

Традиционно, СМИ обеих стран не опубликовали подробности их диалога. Поэтому пока неизвестно, что за послание Шойгу передал Пезешкияну.