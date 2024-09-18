Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що "вісь зла" сформувалася з огляду на складні безпекові ситуації, які існують у різних регіонах. Він припустив, яка мета візиту Шойгу в Тегеран.

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Узгоджують короткотерміновий план дій

Представники Ірану мають не лише військову співпрацю з Росією, але й стратегічну щодо формування альтернативних логістичних маршрутів постачання товарів, постачання природного газу на територію Ірану, ВПК, а також питання напруженості на Близькому Сході.

Важливо! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив, що співпраця Росії та Ірану вийшла на новий рівень. Москва навіть може ділитися з Тегераном секретною інформацією та технологіями, які наблизять його до створення ядерної зброї.

У країн "осі зла" – Ірану, КНДР, Китаю та Росії є ситуативне партнерство з огляду на обставини, які склалися, а також є спільний суб'єкт, якому вони протистоять.

Коли ви (країни "осі зла" – 24 Канал) розриваєте військову спроможність одного домінуючого суб'єкта – Сполучених Штатів Америки, то створюєте йому місця займання у різних географічних координатах, на які він зобов'язаний реагувати,

– мовив Вігірінський.

Тож, на його думку, між Тегераном та Москвою можливе узгодження не лише спільної угоди про всеосяжне партнерство, яка вже анонсована й, найімовірніше, буде підписана цієї осені, а й безпекової компоненти на Близькому Сході.

Узгодження позиції може не зовсім стосуватися України й постачання військового обладнання, а політики Близького Сходу й можливості Росії підтримати політику Ірану щодо Лівану, ХАМАСу, "Хезболли" та завдання ударів по території Ізраїлю,

– додав політолог.

Москва та Тегеран можуть узгоджувати принаймні короткотерміновий план дій щодо протистояння США, якщо дійде до зіткнення Ірану з Ізраїлем.