Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, підкресливши, що такий крок з боку Москви призвів би до "ядерних перегонів", які стануть загальними й неминучими серед інших країн світу.

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США обрали тактику задобрити Іран

Військовий оглядач зазначив, що довкола іранської ядерної загрози нинішня адміністрація Сполучених Штатів взяла курс на те, аби задовольняти Тегеран. Зокрема, шляхом пом'якшення санкційного режиму США хочуть змусити Іран дещо відступитися від ідеї створення ядерної бомби. Така стратегія, на думку Шарпа, абсолютно неправильна.

"Велика Британія особливо нічого зробити не може, а от США мали б діяти активніше. Щодо російської допомоги Ірану, у створенні ядерної зброї цього досі особливо не спостерігалось. Іран крокував самостійно, використовуючи певні технології. Росія серйозно допомагала Ірану, але побічно, будівництвом цивільної ядерної інфраструктури", – розповів Шарп.

Стримувальний фактор для Росії – невдоволення низки країн

На погляд військового оглядача, реальна допомога з боку Росії Ірану у сфері ядерної зброї не відповідала б російським інтересам, бо, передаючи комусь "ядерку", на думку Шарпа, треба отримати у відповідь на це треба щось дуже значне, а не просто танки чи балістичні ракети.

Не дивлячись на те, що Іран тісно співпрацює зараз з Росією, все ж таки, зі слів Шарпа, певною мірою він залишається суперником Росії, як це було протягом багатьох років, про це не варто забувати.

Отримання Іраном ядерної зброї призведе до величезного невдоволення низки країн, увага яких для Росії важлива. Я не маю на увазі США, Ізраїль, а говорю про Саудівську Аравію, Єгипет, Туреччину, для яких Іран або ворог, або противник. Не думаю, що Росії вигідна ситуація, коли б безліч країн, серед яких може опинитися й Україна, матимуть потім теж ядерну зброю,

– озвучив Шарп.

Зауважте! Західні чиновники виданню Bloomberg анонімно повідомили, що Кремль впродовж останніх місяців посилив співпрацю з Іраном через його амбіції отримати ядерну зброю. Москва може допомагати Тегерану в цьому напрямку, обмінюючись на іранські балістичні ракети.