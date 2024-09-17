Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что такой шаг со стороны Москвы привел бы к "ядерным гонкам", которые станут всеобщими и неизбежными среди других стран мира.

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США выбрали тактику задобрить Иран

Военный обозреватель отметил, что вокруг иранской ядерной угрозы нынешняя администрация Соединенных Штатов взяла курс на то, чтобы удовлетворять Тегеран. В частности, путем смягчения санкционного режима США хотят заставить Иран несколько отступиться от идеи создания ядерной бомбы. Такая стратегия, по мнению Шарпа, абсолютно неправильная.

"Великобритания особо ничего сделать не может, а вот США должны были бы действовать активнее. Относительно российской помощи Ирану, в создании ядерного оружия этого до сих пор особо не наблюдалось. Иран шагал самостоятельно, используя определенные технологии. Россия серьезно помогала Ирану, но косвенно, строительством гражданской ядерной инфраструктуры", – рассказал Шарп.

Сдерживающий фактор для России – недовольство ряда стран

На взгляд военного обозревателя, реальная помощь со стороны России Ирану в сфере ядерного оружия не отвечала бы российским интересам, потому что, передавая кому-то "ядерку", по мнению Шарпа, надо получить в ответ на это надо что-то очень значительное, а не просто танки или баллистические ракеты.

Несмотря на то, что Иран тесно сотрудничает сейчас с Россией, все же, по словам Шарпа, в определенной степени он остается соперником России, как это было в течение многих лет, об этом не стоит забывать.

Получение Ираном ядерного оружия приведет к огромному недовольству ряда стран, внимание которых для России важно. Я не имею ввиду США, Израиль, а говорю про Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, для которых Иран либо враг, либо противник. Не думаю, что России выгодна ситуация, когда бы множество стран, среди которых может оказаться и Украина, будут потом иметь тоже ядерное оружие,

– озвучил Шарп.

Заметьте! Западные чиновники изданию Bloomberg анонимно сообщили, что Кремль в последние месяцы усилил сотрудничество с Ираном из-за его амбиций получить ядерное оружие. Москва может помогать Тегерану в этом направлении, обмениваясь на иранские баллистические ракеты.