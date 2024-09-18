Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что "ось зла" сформировалась, учитывая сложные ситуации безопасности, которые существуют в разных регионах. Он предположил, какая цель визита Шойгу в Тегеран.

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Согласовывают краткосрочный план действий

Представители Ирана имеют не только военное сотрудничество с Россией, но и стратегическое по формированию альтернативных логистических маршрутов поставки товаров, поставки природного газа на территорию Ирана, ВПК, а также вопросы напряженности на Ближнем Востоке.

Важно! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил, что сотрудничество России и Ирана вышло на новый уровень. Москва даже может делиться с Тегераном секретной информацией и технологиями, которые приблизят его к созданию ядерного оружия.

У стран "оси зла" – Ирана, КНДР, Китая и России есть ситуативное партнерство учитывая обстоятельства, которые сложились, а также есть общий субъект, которому они противостоят.

Когда вы (страны "оси зла" – 24 Канал) разрываете военную способность одного доминирующего субъекта – Соединенных Штатов Америки, то создаете ему места занятия в разных географических координатах, на которые он обязан реагировать,

– сказал Вигиринский.

Поэтому, по его мнению, между Тегераном и Москвой возможно согласование не только совместного соглашения о всеобъемлющем партнерстве, которое уже анонсировано и, вероятнее всего, будет подписано этой осенью, но и компонента безопасности на Ближнем Востоке.

Согласование позиции может не совсем касаться Украины и поставки военного оборудования, а политики Ближнего Востока и возможности России поддержать политику Ирана в отношении Ливана, ХАМАСа, "Хезболлы" и нанесения ударов по территории Израиля,

– добавил политолог.

Москва и Тегеран могут согласовывать по крайней мере краткосрочный план действий по противостоянию США, если дойдет до столкновения Ирана с Израилем.