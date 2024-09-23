Новый глава Ирана Масуд Пезешкиан сказал журналистам во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, что стремился к переговорам с Западом относительно войны России против Украины.

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Иран говорит, что не поддерживает нападение на Украину

Пезешкиан повторил, что Тегеран якобы не передавал ракет Москве, которую он осуждал за "агрессию".

Мы готовы сесть за один стол с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории,

– заявил политик.

Напомним, что по данным западных разведок Иран уже поставил России баллистические ракеты. Но задержал поставки пусковых установок для них. В Институте изучения войны объяснили, почему.

К слову, Иран и Россия изъявили готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В июле Масуд Пезешкиян в телефонном разговоре с Путиным пообещал сделать это на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября.